للمسافرين.. «الطيران المدني» توضح 10 إجراءات لتجنب فيروس كورونا

قدمت هيئة الطيران المدني نصائح عدة للمسافرين للوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا الذي تزايد معدلات انتشاره في الآونة الأخيرة,إذ تم تسجيل أكثر من 85 ألف حالة بالفيروس في 57 دولة حول العالم,وحوالى 3000 حالة وفاة.

وأوضحت هيئة الطيران المدني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنها نفذت بالتعاون مع وزارة الصحة إجراءات وقائية في منافذ الوصول بالمطارات السعودية الدولية للركاب القادمين عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة من مناطق انتشار فيروس كورونا.

إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في مطارات السعودية

وتتضمن الإجراءات الوقائية التي نفذتها هيئة الطيران المدني في مطارات المملكة: تخصيص فريق طبي في المطارات,وإصدار تعميم إلى الناقلات الجوية لاتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة,وتعقيم وتطهير المرافق والأدوات وخطة طوارئ للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وأكدت هيئة الطيران المدني أنه في حال ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية,البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين,وطلب الرعاية الصحية فورا من خلال التواصل مع مقدم الرعاية الصحية هاتفيا,وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية,وتغطية الأنف والفم بالكمامات والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون للوقاية من فيروس كورونا.

ماذا تفعل عند السفر لمناطق انتشار فيروس كورونا؟

وعند توجه المسافرين لمناطق انتشار فيروس كورونا,يجب تجنب التواصل مع الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بعدوى تنفسية وتجنب ملامسة الحيوانات أو التواصل معها,وفق هيئة الطيران المدني.

Advertisements

ومن طرق الوقاية من فيروس كورونا,وفق هيئة الطيران المدني,غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون,أو بالمعقمات الكحولية,واستخدام المناديل عن السعال أو العطس ثم التخلص منه في سلة النفايات,وتجنب ملامسة العين والأنف والفم باليد.

ولبس الكمامات في أماكن التجمعات والازدحام وتجنب قدر الإمكان بالاحتكاك بالمصابين والمحافظة على النظافة العامة,والمحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كاف من النوم,وفق هيئة الطيران المدني.

اقرأ أيضا:

8 إجراءات للوقاية من فيروس كورونا

ماذا فعلت السعودية لمواجهة كورونا الجديد؟.. إجراءات وقرارات تؤمن مواطنيها

بالفيديو.. كيف تستطيع حماية أطفالك في المدرسة من الإصابة بفيروس كورونا؟