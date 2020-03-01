السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يفتتح احتفال "اليوم العالمي للدفاع المدني"



الدمام 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، احتفال مديرية الدفاع المدني بالمنطقة باليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك بمعارض الظهران الدولية.

ونوه سموه بجهود وتضحيات رجال الدفاع المدني، التي سجلتها مختلف الميادين، حينما أرخصوا أرواحهم من أجل حماية المدنيين، ووقايتهم من الأخطار.

وأكد سموه أهمية تطوير جهود التوعية والوقاية، والحرص على إدماج التقنية، وابتكار مبادرات تعزز رسالة الدفاع المدني في وضع السلامة على رأس سلم الأولويات لدى الأفراد والمنظمات، متمنياً سموه لمنسوبي الدفاع المدني التوفيق.

ومن جانبه قال مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن معتق ابو مارقة أن تشريف سمو أمير المنطقة الشرقية فعاليات حفل اليوم العالمي للدفاع المدني يدل على اهتمامه وحرصه على سلامة المواطنين والمقيمين وتوعيتهم بالمخاطر وطرق التعامل معه شاكرا جميع الجهات المشاركة في المعرض.

وأضاف أن الفعالية فرصة لجميع العاملين في مجال السلامة في القطاعين الحكومي والخاص لاستعراض أوجه التعاون والفائدة لتحقيق الأهداف المتمثلة في رفع مستوى الوعي الوقائي بين جميع شرائح المجتمع للحد من وقوع الحوادث المختلفة وبالتالي التقليل من الخسائر البشرية والمادية، مشيرًا إلى أن المعرض يعد تجمعًا كبيرًا ومهمًا للمتخصصين في مجال السلامة.

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18:44ت م

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