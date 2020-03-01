السعودية اليوم / الرئيس المصري يتابع الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا



القاهرة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، لمتابعة الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأفاد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، في تصريح اليوم، أن الرئيس السيسي وجه بتشديد الرقابة الصحية وفق أعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس كورونا المستجد، وخطة وزارة الصحة الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة رفع درجة الجاهزية بالتعاون بين جميع الجهات المعنية بالدولة، والقيام بحملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة.

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18:43ت م

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