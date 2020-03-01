السعودية اليوم / الرئيس الجزائري يأمر برفع درجة الحيطة واليقظة لمواجهة فيروس كورونا



الجزائر 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، بالحفاظ على أعلى درجات الحيطة واليقظة، وذلك لمواجهة احتمالات انتشار فيروس كورونا في الجزائر.

وذكر بيان رئاسي أن الرئيس تبون رأس اجتماعًا مع أعضاء المجلس الأعلى للأمن، خصص للاستماع لعرض رئيس الوزراء تقييما للتدابير المتخذة لمواجهة أي انتشار لفيروس كورونا في البلاد.

وأضاف أن رئيس الجمهورية أصدر تعليمات صارمة للحفاظ على درجة عالية من الحيطة واليقظة، وأمر بتعبئة القطاعات المعنية كافة لمجابهة أي طارئ.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول أيضًا قضايا متصلة بمسائل أمنية، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية أعطى أوامر من أجل تعزيز إجراءات المراقبة والأمن على المنافذ والمعابر الحدودية.

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18:37ت م

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