

المدينة المنورة 06 رجب 1441هـ الموافق 01 مارس 2020م واس

دشن محافظ العلا راشد بن عبدالله القحطاني اليوم, فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان "السلامة أولاً", بحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة المقدم عبدالكريم بن فهد الفقير, وذلك بمقر المحافظة.

وأوضح المقدم الفقير أن شعار هذا العام يوضح مدى أهمية بث ثقافة ومفهوم السلامة على مستوى الحياة اليومية في المنزل والعمل، والدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات التعليمية في هذا الجانب التي تعد اللبنة الثانية بعد الأسرة حيث يتم تثقيف النشء والمجتمع بأهمية السلامة، مُشيراً إلم أنه تم توزيع هذا العام اللوحات الإعلانية للفعاليات على الشوارع والميادين بالمحافظة وكذلك القيام بحملة إعلامية وتوزيع المطويات التوعوية والهدايا من قبل مسؤولين السلامة بالميادين العامة وعلى الطرق.

وأفاد مدير الدفاع المدني بمحافظة العلا أنه ستقام معارض مصاحبة للفعاليات, بالإضافة للتنسيق مع المدارس والكليات والمعاهد وفرع جامعة طيبة من أجل إلقاء محاضرات توعوية وإجراء الفرضيات من قبل ضباط الدفاع المدني بالعلا.

// انتهى //

18:22ت م

0245





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ العلا يُدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.