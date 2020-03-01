السعودية اليوم / محافظ بني حسن يدشن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ﻿



الباحة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

دشن محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني " السلامة اولاً " والمعرض المصاحب والذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، بمقر مدرسة الجوفاء الابتدائية .

وافتتح المحافظ المعرض المصاحب للفعاليات , ثم تجول الجميع في المعرض وشاهدوا محتوياته من الأجهزة الحديثة في البحث والإنقاذ واللوحات التوعوية , وأجنحة الجهات الحكومية والخاصة المُشاركة في الاحتفالية.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد أحمد بن مسفر الزهراني ، كلمة رحب فيها بالحضور ، مشيراً إلى أن المملكة ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني تأكيداً على أهمية الدور الفعال للدفاع المدني لترسيخ مفاهيم الوقاية والأمن والسلامة في المجتمع..

بعد ذلك ألقى محافظ بني حسن خضر الغامدي كلمة بين فيها أهمية الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة أولا" الذي يهدف إلى التعريف بأهمية نشر ثقافة السلامة الوقائية في المجتمع للحد من وقوع الحوادث لا سمح الله ، منوهاً بالدعم اللامحدود الذي يلقاه الدفاع المدني من لدن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – مما كان له بالغ الأثر في تطوير أجهزة الدفاع المدني وتطوير قدرات منسوبيه لحماية الأرواح والممتلكات والمشاركة في المناسبات المحلية والدولية من خلال برامجه المتعددة.

وأكد على توجيهات سمو أمير منطقة الباحة على تفعيل هذا اليوم والعمل مع جميع الإدارات الحكومية لإيصال هذه الرسالة الهامة بنشر ثقافة السلامة الوقائية والتي بدأناها جميعا اليوم بمشاركة أبنائنا الطلاب ، مقدماً شكره لمدير إدارة الدفاع المدني ولجميع الزملاء من وضباط وأفراد وتفانيهم في أداء عملهم ، مقدما شكره لمدير مدرسة الجوفاء الابتدائية ومنسوبي المدرسة لمشاركتهم في الحفل ، ولجميع شركاء النجاح من الإدارات الحكومية بالمحافظة .

بعد ذلك كرم محافظ بني حسن الإدارات والأجهزة المشاركة بهذه المناسبة، فيما تسلم المحافظ هدية تذكارية من مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة .

// انتهى //

17:44ت م

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