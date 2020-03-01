السعودية اليوم / محافظ الخرج يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة أولاً"



السيح 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب تحت شعار / السلامة أولا / ، وذلك في مجمع الحديثي مول بمدينة السيح.

واطلع الماضي على أجنحة الجهات المشاركة في المعرض التوعوي واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على الأجنحة عن أنظمة الحماية من خطر الحريق وشاهد شرحا عمليا لأحدث الأجهزة المستخدمة في أعمال الدفاع المدني.

من جهته عبر مدير إدارة الدفاع المدني بالخرج العقيد خالد بن عبدالله السعيس عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج وعلى ما يلقاه الدفاع المدني من دعم وتوجيه في مختلف المناسبات ، مثمناً حرص الجهات الداعمة لإنجاح هذه المناسبة التي تسهم في نشر دائرة وثقافة الوعي الوقائي ونشر مفاهيم السلامة العامة في المجتمع.

موضحاً ان الفعاليات والمعرض المصاحب تستمر لمدة أسبوع وتشتمل على إقامة مجموعة من المحاضرات التوعوية في مدارس التعليم العام بمدينة السيح وفي مراكز وقرى المحافظة ، وتوزيع البروشورات والمطويات والكتيبات والاقراص المدمجة التي تحوي مواد توعوية حول العديد من مفاهيم السلامة والتعريف بأنواع المخاطر المحتملة.

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17:37ت م

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