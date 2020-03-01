السعودية اليوم / الصحة المصرية تنفي رصد أية حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا



القاهرة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

نفت وزارة الصحة المصرية ما تردد من أنباء حول تحويل حالتين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد إلى مستشفى النجيلة لعزلهما لمدة 14 يومًا، مؤكدة أن هذا عارٍ تمامًا من الصحة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور مجاهد، في بيان اليوم، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأية إصابة سيتم الإعلان عنها فورا بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن وزارة الصحة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة لمنع تسلل الفيروس إلى داخل البلاد.

وأهابت وزارة الصحة بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة الشديدة في نشر الأخبار والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تثير القلق والفزع لدى المواطنين.

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17:35ت م

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