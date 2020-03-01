السعودية اليوم / اللجنة الشبابية بمحافظ سراة عبيدة تناقش خطة عملها



ظهران الجنوب 06 رجب 1441هـ الموافق 01 مارس 2020م واس

ناقش محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا وأعضاء اللجنة الشبابية بالمحافظة ، الخطة المستقبلية للجنة التي أقر تأسيسها سمو أمير منطقة عسير ، لتفعيل دور الشباب في تسريع وتطوير عجلة التنمية .

وخلال الاجتماع الأول للجنة الذي عقد اليوم بمقر المحافظة ويهدف الى تفعيل دور الشباب بالمحافظة بمايسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى العملية التنموية المحلية، وتحقيق رؤية وحرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه الرقي بالإنسان ونماء المكان في شتى المجالات.

ورفع المحافظ وأعضاء اللجنة شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على منحهم هذه الثقة ، مؤكدين حرصهم على دراسة وتحليل احتياجات الشباب في المحافظة، وتقديم البرامج والمبادرات النوعية التي تسهم في صناعة جيل متميز في نواحي متنوعة ليحقق شعار سمو أمير المنطقة " أن المجتمع المترابط بقيم ثريه يسير بثبات نحو مستقبل مشرق ".

//انتهى//

17:30ت م

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