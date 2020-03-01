السعودية اليوم / بريطانيا: 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 35



لندن 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

أكدت سلطات الصحة البريطانية اليوم وجود 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 35.

وقال كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي في بيان له على وسائل التواصل الاجتماعي، إن ثلاثة ممن أثبتت الفحوص إصابتهم كانوا على اتصال وثيق بحالة إصابة معروفة، وجاء ستة آخرون قادمون من إيطاليا إلى بريطانيا في الآونة الأخيرة وجاء إليها اثنان آخران من إيران، ولم يسافر أحد المصابين إلى وجهة ذات صلة وتتحرى السلطات كيفية إصابته بالعدوى.

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17:21ت م

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