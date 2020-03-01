أمير الرياض : حريصون على استمرار الأعمال الإنسانية وتقديم العون للمحتاجين

2020-03-01

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - تصوير : هاشم القرني

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز انطلق صباح اليوم الأحد في الرياض منتدى الرياض الدولي الإنساني، وذلك بحضور الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، وعدد من الوزراء والسفراء والمسؤولين.

وقال الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض أن اجتماع اليوم مهمة إنسانية نبيلة، في ظل الأزمات السياسية والكوارث الطبيعية التي تشمل العديد من مناطق العالم، مؤكدًا حرص حكومة المملكة على رسم الخطط ووضع الأسس لاستمرار ما قامت عليه هذه الدولة من رعاية الجوانب الإغاثية والإنسانية ومد يد العون للمحتاجين.

وأكد أمير الرياض أن المملكة وفق رؤية عظيمة ساهمت في تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الفئات من أجل مستقبل يضمن لها حياة كريمة، عادًا إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة تأكيدًا على ما تسير عليه بلادنا من نهج ثابت يدعم هذا الجانب الإغاثي والإنساني.

من جهته أوضح الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية أن المملكة تحرص على إرساء الأمن والسلم الدوليين، ودعم الشعوب والمجتمعات المتضررة جراء الكوارث الطبيعية والنزاعات، وذلك من خلال البرامج والمبادرات التي تقود إلى دعم التنمية المستدامة ومشاركة المجتمع الدولي.

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وأشار أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعدّ أحد المبادرات التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ومن خلال رؤية 2030 حقق المركز ريادة عالمية جعلته أحد رواد العمل الإنساني، مؤكدًا على حرص المملكة أن تكون عضوًا فاعلًا في المجتمع الدولي.

وكرم أمير الرياض كبار المتبرعين والسفراء والرعاة والمتطوعين، كما دشّن موقع المساعدات السعودية للنازحين واللاجئين، بالإضافة إلى تدشين البوابة السعودية للتطوع الخارجي، كما تم وتوقيع عدة اتفاقيات بين المركز والمنظمات الدولية.

وشهد المنتدى جلسات حوارية رفيعة المستوى، تناقش العديد من المواضيع ذات العلاقة في العمل الإنساني، كما يتضمن المنتدى معرض تشكيلي مصاحب له، تتواجد فيه رسومات فنية تعبر عن الإنسانية.

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