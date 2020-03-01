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فيديو.. والد نسيم الحبتور: 3 علامات في طلال تؤكد أنه ابني
طالب بإجراء فحص البصمة الوراثية والضغط على خاطفة الدمام
متابعات الخليج 365 - الدمام
كشف والد نسيم الحبتور المختطف عام 1417 هـ، تطورات عملية البحث عن ابنه مشيرًا إلى أنه اكتشف 3 علامات في الشاب طلال المشتبه في أن يكون ابنه.
وقال والد نسيم الحبتور إن الشخص الذي يعتقد أن يكون هو ابنه، هي أن طلال خُطف في نفس عام اختطاف نسيم، والأمر الثاني هو التشابه بين طلال وباقي إخوة نسيم، أما الأمر الثالث فهو وجود “وحمة” لدى طلال تشبه التي كانت لدى نسيم مشيرًا إلى أن هناك علامات أخرى يحتفظ بها.
وطالب والد نسيم بالضغط على خاطفة الدمام حتى يمكن العثور على ابنه بعد التعرف على هوية ثلاثة من المخطوفين في الدمام وتورطت في هذه الجريمة.
وكان أمير الشرقية وجه بتلبية طلب والد نسيم في إجراء فحص البصمة الوراثية مع الشاب طلال.
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