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شكرا لقرائتكم فيديو.. متحدث الصحة يعلنها : لم نسجل كورونا في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. متحدث الصحة يعلنها : لم نسجل كورونا في المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة لم تسجل بفضل الله أي إصابة بفيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم الصحة : حتى اليوم لا توجد حالة مؤكدة داخل المملكة بهذا الفيروس مشيرًا إلى أنه يتم متابعة تطورات الفيروس حول العالم.
ولفت إلى أن كل ما قامت به المملكة حتى الآن هو إجراءات احترازية للحد من فرص وصول الفيروس، لافتًا إلى وجود تنسيق بين كافة الجهات المعنية في المملكة للتعامل مع هذا الأمر حال ظهوره في المملكة لا قدر الله.
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