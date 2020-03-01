إلغاء إدارة المتابعة في رئاسة الحرمين وضم إدارات أخرى

2020-03-01

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارًا بإلغاء الإدارة العامة للمتابعة بالرئاسة العامة، ونقل إدارة العمليات إلى وكالة شؤون المسجد الحرام، وإدارة المراقبة إلى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

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كما تضمن القرار نقل وحدة التحقيق إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية، ووحدة العمليات النسائية إلى الوكيل المساعد للشؤون النسائية، وإنشاء إدارة عامة بمسمى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية النسائية، وتغيير مسمى إدارة المتابعة الإلكترونية لتصبح إدارة حسن انتظام العاملين وربطها بالإدارة العامة للموارد البشرية.

كما أصدر الرئيس العام قرارًا بإلغاء إدارة التطوير الإداري، ونقل النشاط المتعلق بتطوير الموارد البشرية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، والنشاط المتعلق بالتطوير التنظيمي إلى إدارة التميز المؤسسي، وتغيير مسمى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والتخطيط والتطوير والتقنية النسائية لتصبح الإدارة العامة للشؤون الإدارية والتخطيط والتميز المؤسسي والتقنية النسائية، وتغيير مسمى وحدة التخطيط والتطوير والجودة النسائي لتصبح وحدة التخطيط والتميز المؤسسي والجودة النسائية.

يأتي ذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٢) وتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١هـ، الصادر بإلغاء وحدات المتابعة بالأجهزة الحكومية.

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