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انطلقت فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، تحت رعاية نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والتي تشتمل على العديد من البرامج والفعاليات المختلفة.
ونفذ مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء خالد الحرقان، ومدير الدفاع المدني بالإدارة العامة بالرياض العميد تركي المطيري، زيارات للمرضى المنومين في المستشفيات، حيث تم زيارة مستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة نورة، وزيارة المرضى من أطفال وكبار السن وتقديم عدد من الهدايا لهم.
مدني الرياض فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
"مدني الرياض" يزور المنوّمين في المستشفيات ويقدم الهدايا لهمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-01
انطلقت فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، تحت رعاية نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والتي تشتمل على العديد من البرامج والفعاليات المختلفة.
ونفذ مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء خالد الحرقان، ومدير الدفاع المدني بالإدارة العامة بالرياض العميد تركي المطيري، زيارات للمرضى المنومين في المستشفيات، حيث تم زيارة مستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة نورة، وزيارة المرضى من أطفال وكبار السن وتقديم عدد من الهدايا لهم.
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
04:53 PM
ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
انطلقت فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، تحت رعاية نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والتي تشتمل على العديد من البرامج والفعاليات المختلفة.
ونفذ مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء خالد الحرقان، ومدير الدفاع المدني بالإدارة العامة بالرياض العميد تركي المطيري، زيارات للمرضى المنومين في المستشفيات، حيث تم زيارة مستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة نورة، وزيارة المرضى من أطفال وكبار السن وتقديم عدد من الهدايا لهم.
، "مدني الرياض" يزور المنوّمين في المستشفيات ويقدم الهدايا لهم ،
المصدر : الخليج 365
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