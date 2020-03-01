، الفيصل يستقبل الخضراوي بعد تأهُّله إلى "أولمبياد طوكيو" ،

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، علي الخضراوي لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة، بعد تأهُّله لدورة الألعاب الأولمبية 2020.
وهنّأ الفيصل اللاعب على الإنجاز الذي تحقق، مشيدًا بمستويات اللاعب.
وكان الخضراوي نجح في تحقيق بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية خلال مشاركته في التصفيات الآسيوية لمنافسات الفردي في الأردن.
واستطاع الخضراوي التغلُّب على لاعب المنتخب اللبناني داوود الشيب، بنتيجة 4-1 بعد مباراة قوية من قبل الطرفين.الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل علي الخضراوي
الفيصل يستقبل الخضراوي بعد تأهُّله إلى "أولمبياد طوكيو"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-01
استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، علي الخضراوي لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة، بعد تأهُّله لدورة الألعاب الأولمبية 2020.
وهنّأ الفيصل اللاعب على الإنجاز الذي تحقق، مشيدًا بمستويات اللاعب.
وكان الخضراوي نجح في تحقيق بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية خلال مشاركته في التصفيات الآسيوية لمنافسات الفردي في الأردن.
واستطاع الخضراوي التغلُّب على لاعب المنتخب اللبناني داوود الشيب، بنتيجة 4-1 بعد مباراة قوية من قبل الطرفين.
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
04:48 PM
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
05:24 PM
استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، علي الخضراوي لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة، بعد تأهُّله لدورة الألعاب الأولمبية 2020.
وهنّأ الفيصل اللاعب على الإنجاز الذي تحقق، مشيدًا بمستويات اللاعب.
وكان الخضراوي نجح في تحقيق بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية خلال مشاركته في التصفيات الآسيوية لمنافسات الفردي في الأردن.
واستطاع الخضراوي التغلُّب على لاعب المنتخب اللبناني داوود الشيب، بنتيجة 4-1 بعد مباراة قوية من قبل الطرفين.
، الفيصل يستقبل الخضراوي بعد تأهُّله إلى "أولمبياد طوكيو" ،
المصدر : الخليج 365
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