، "العنزي" يشهد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في يدمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - كرم الجهات الحكومية والخاصة المشاركة والداعمة

دشن محافظ يدمة موفق بن عبد الهادي العنزي، اليوم؛ فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور مديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأهلية، في مقر إدارة الدفاع المدني بالمحافظة.

وافتتح محافظ يدمة المعرض المصاحب للفعاليات، واستمع لشرح من مدير الدفاع المدني بالمحافظة، النقيب عجب بن فهد الدوسري، عن أركان ومحتويات المعرض من الوسائل والمنشورات الوقائية والتوعوية.

وشاهد الحضور فرضية "حريق سيارة"، وإنقاذ المحتجزين بها، وحريق مستوصف وإنقاذ المصابين عن طريق القفز على الكيس الهوائي وكرسي الإنزال.

وكرم المحافظ الجهات الحكومية والخاصة المشاركة والداعمة للفعاليات.

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فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني محافظ يدمة