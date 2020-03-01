شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن.. ماذا حدث في الجوف ومن الذي انسحب وسلم للحوثي وأين هو المحافظ اللواء أمين العكيمي؟.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية مطلعة بمحافظة الجوف اليوم الاحد، ان القيادات العسكرية في المحافظة تعرضت للخذلان والخيانة ،كما غابت طائرات التحالف عن مهمة اسناد الجيش في معاركه الاخيرة مع الحوثيين.

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وكشفت المصادر لموقع «مأرب برس» جانبا مماحدث في الجوف وانسحاب القوات الحكومية من مناطق وجبهات استراتيجية اهما الحزم والغيل والعقبة .

واكدت ان اول من انسحب من الجبهات لواءين قدما من الحدود السعودية، وصدرت توجيهات بتكليفهم في مواقع مهمة للدفاع عنها (لم تسميها).

وعن اللواء امين العكيمي محافظ الجوف افادت مصادرنا انه متواجد في الجوف وما يزال يقود المعارك في الجبهات التي لم ينسحب منها الجيش ويرتب صفوفه.

وعن دخول الحوثيين الحزم عاصمة محافظة الجوف اشارت المصادر الى ان الحوثي دخل الحزم من اربع جهات

بعد انسحاب الالوية الحكومية التي قدمت من الحدود.