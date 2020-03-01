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عدن - ياسمين التهامي - أثار رد فعل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عند محاولة فارسة سعودية، تقبيل يده خلال حضوره، يوم السبت، ختام أول نسخة لبطولة عالمية لسباق الخيل تستضيفها العاصمة الرياض ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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شابة سعودية حاولت ‘‘تقبيل‘‘ الملك سلمان أمام الكاميرا.. شاهد ردة فعله المفاجئة! (فيديو)

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وظهرت الفارسة "الصباح"، وهي تستقبل الملك سلمان، الذي حضر للمشاركة في البطولة العالمية، إذ بها تصافحه وتحاول تقبيل يده، الا أنه تدارك الأمر ورفض سريعًا خطوتها، الأمر الذي أدخلها في موقف لا تحسد عليه بعد رصد الكاميرات لها.

وشارك الملك سلمان، مساء السبت، في حفل سباق "كأس السعودية" والذي استمر على مدى يومين وذلك بميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو، بثتها الإعلام السعودي، الملك سلمان، وهو يلوح لعدد من الحضور الذين هتفوا له من على مدرج المضمار، بعبارات ترحيبية وأدعية، قبل أن يجلس في مكانه المخصص.

وبعد ظهور الملك سلمان في السباق، تصدر اسمه، اليوم الأحد، موقع "تويتر"، ليصبح الوسم الأكثر تداولًا في السعودية.

وسلَّم الملك سلمان، كأس السعودية في نسخته الأولى للفائز السيد "جي بي ماجنير" عن شركة "كولمور" مالك الجواد الأمريكي ماكسيمم سكيورتي، ونال جائزة المركز الأول البالغة 20 مليون دولار.

وشهدت البطولة التي تبلغ جوائزها 29.2 مليون دولار، بمشاركة أبرز الخيالة من الجنسين من مختلف دول العالم على مدى يومَيْ الجمعة والسبت، في مضمار المؤسس، تنافسًا لأشهر الخيول على مستوى العالم.

