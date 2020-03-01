«بلدية الخبر» تزيل الحواجز الأسمنتية من محيط المجمعات السكنية

أزالت بلدية محافظة الخبر -بالتعاون مع شرطة الخبر- الحواجز الخرسانية من محيط عدد من المجمعات السكنية في المحافظة، وذلك ضمن حملة البلدية في تحسين المشهد الحضري وإزالة الملوثات البصرية.
وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي، أن البلدية أزالت حاليًا حواجز أسمنتية لـ63 مجمعًا سكنيًّا من أصل 97 مجمّعًا، وذلك لما تشكله الحواجز من تشوه بصري وتضييق الحركة المرورية، إضافة إلى تعدي المجمعات السكنية على الممتلكات العامة، منوهًا باستكمال إزالة باقي الحواجز الأسمنتية من المجمعات المتبقية.
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