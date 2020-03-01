إغلاق 149 محلًا مخالفًا في عسير ومكة

أسفرت الجهود الرقابية لأمانتي منطقتي، عسير ومكة المكرمة، عن إغلاق 149 محلًا مخالفًا للاشتراطات الصحية والضوابط النظامية.

وأتلفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 2100 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وأغلقت 73 منشأة تجارية مخالفة وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه تم رصد 567 مخالفة صحية وإغلاق 73 محلًا مخالفًا للاشتراطات الصحية و المهنية.

وأشار «الحميدي» إلى أن المخالفات الصحية المرصودة تنوعت بين تدني مستوى النظافة، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلًا عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها.

ودعا أمين منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها والإبلاغ عن أي ملاحظات على المنشآت التجارية عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .

وفي شأن ذي صلة نفذت أمانة جدة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة ببلدية المليساء الفرعية 202 جولة ميدانية تفتيشية على الأسواق والمحال الغذائية والمطاعم.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس راضي الصحفي، أن النشاط الرقابي المكثف يستهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة وتطبيق الاشتراطات الصحية.

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وتابع «الصحفي» أنه جرى الوقوف على 202 موقع رصد خلالها 102 مخالفة، وإغلاق 76 محلًا، فيما استوفت 24 أخرى للشروط.

وأضاف أن الحملة تضمنت زيارات مسائية لمنطقة الحراج أسفرت عن إغلاق ١٨ محلًا تجاريًّا وإشعار ٤٥ محلًا، ومصادرة وإتلاف 95 كيلوجرامًا من المواد الغذائية.

واختتم، أن قسم المباني والتعديات في البلدية رصد ٤٦ موقعًا مخالفًا جرى تصحيح ٢٣ منها.

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