محافظ جدة يُدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني «2020»

دشّن الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني «2020» نيابة عن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تحت شعار «السلامة أولًا»، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والجهات المشاركة.

وفور وصوله عُزف السلام الملكي، بعدها اطلع على أركان المعرض المصاحب وما اشتمله من أحدث أدوات السلامة والوسائل التوعوية، وسط تفاعل الأطفال مع شعار هذا اليوم.

ورحّب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العميد الدكتور عبدالعزيز الزهراني، بتشريف الأمير مشعل بن ماجد نيابة عن الأمير خالد الفيصل، منوهًا بحرص واهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بكل ما من شأنه تحقيق السلامة للمواطن أينما كان وبمختلف المجالات، مستعرضًا أهداف اليوم العالمي للدفاع المدني «2020».

عقب ذلك شاهد الأمير مشعل بن ماجد والحضور عرضًا مرئيًا بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل كرّم سمو الأمير مشعل بن ماجد الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، كما تسلّم سموه درعًا تذكارية بهذه المناسبة من الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة.

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يُذكر أن اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يصادف أول أيام شهر مارس من كل عام، ستستمر فعالياته في مجمع الأندلس مول حتى بعد غد الثلاثاء، يتخللها العديد من الفعاليات والبرامج والمسابقات، ومعرض مصاحب بمشاركة جهات عدة بهدف تكثيف الجانب التوعوي وترسيخ مفاهيم السلامة في المجتمع.

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