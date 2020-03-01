المالديف: إيقاف السعودية لتأشيرات العمرة والزيارة مؤقتًا قرار موفق

أشاد وزير الدولة بجمهورية المالديف إلياس جمال، بقرار المملكة بإيقاف تأشيرات العمرة والزيارة، والتأشيرات السياحية، مؤقتًا، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي احترازًا من انتشار الأذى بين المسلمين، وحرصًا على سلامة المعتمرين، وانطلاقًا من المسؤولية العظيمة التي تحملها بلاد الحرمين تجاه المسلمين.

من جانبه، رحّب وزير الشؤون الإسلامية المالديفي أحمد زاهر علي، بالقرار الذي اتخذته المملكة، مبينًا أنه قرار موفق وإجراء وقائي مناسب، ومؤكدًا وقوف المالديف حكومة وشعبًا مع المملكة في قراراتها الحكيمة.

وكانت السعودية قد اتخذت 3 إجراءات احترازية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة، تضمّنت تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا، ومنع الدخول بتأشيرات سياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا فيها خطرًا، إضافة إلى تعليق استخدام السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من المملكة وإليها.

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