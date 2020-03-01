بعد التعليق المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة.. وزارة الحج تحدد آلية إلكترونية لاسترجاع الرسوم

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن توفير آلية الكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات، بعد قرار التعليق المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة. وأصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا. وأوضحت وزارة الخارجية، أن الجهات الصحية المختصة تتابع -عن كثب- تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID). وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات؛ على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه بإذن الله. Advertisements اقرأ أيضًا: صحة حفر الباطن تقدم إرشادات وقائية بشأن فيروس كورنا لـ 700 مصلٍّ بسبب «كورونا»..السفارة في بيروت تنصح المواطنين بتأجيل السفر إلى لبنان

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