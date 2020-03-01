المغرب: قرارات السعودية للحد من انتشار كورونا «مسؤولة وصائبة»

أكدت المملكة المغربية أن التدابير التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار وباء كورونا، «مسؤولة وصائبة»، وذلك تجاه المعتمرين الذين يفدون إلى البقاع المقدسة من مختلف مناطق المعمورة.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان لها اليوم نشرته وكالة الأنباء المغربية، أن هذه التدابير اتخذت بالنظر إلى الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، وانسجامًا مع التدابير الاحترازية التي أوصت منظمة الصحة العالمية كل الدول باتخاذها على المستوى الوطني، وقالت: إنه بموجب ذلك، تدعو السلطات المغربية المواطنين المغاربة إلى احترام هذه التدابير والتجاوب معها.
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