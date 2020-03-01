نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، دشّن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020، والذي يصادف الأول من مارس من كل عام، تحت شعار «السلامة أولا»، بحضور عدد من المسؤولين والجهات المشاركة، وذلك في الأندلس مول. وفور وصوله، عُزف السلام الملكي، وعقب ذلك رحب مجموعة من الأطفال بمقدمه لهذا الحفل، فيما اطلع سموه خلال جولة في أركان المعرض المصاحب، على أحدث أدوات السلامة، والوسائل التوعوية، وتفاعل الأطفال مع شعار هذا اليوم. هذا ورحّب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العميد عبدالعزيز الزهراني، بتشريف الأمير مشعل بن ماجد، نيابة عن الأمير خالد الفيصل، مشيرا إلى حرص واهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، بكل ما من شأنه تحقيق السلامة للمواطن أينما كان، وفي مختلف المجالات، مستعرضا أهداف اليوم العالمي للدفاع المدني 2020. عقب ذلك، شاهد محافظ جدة والحضور عرضا مرئيّا بهذه المناسبة. وفي ختام الحفل، كرّم الأمير مشعل بن ماجد، الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، كما تسلّم درعا تذكارية بهذه المناسبة من الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة. يذكر أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 ستستمر حتى الثلاثاء، يتخللها كثير من الفعاليات والبرامج والمسابقات ومعرض مصاحب بمشاركة عدة جهات، بهدف تكثيف الجانب التوعوي، وترسيخ مفاهيم السلامة في المجتمع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.