السعودية اليوم / الهلال الأحمر بحائل يشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



حائل 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل اليوم، بمعرض توعوي بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 م تحت شعار " السلامة اولاً " ويستمر ثلاثة أيام وذلك في مجمع جراند مول بحائل.

ويضم المعرض التوعوي قسم التدريب والشؤون الاسعافية لتقديم شرح عملي ونظري على المستلزمات الاسعافية وأدوات التدريب للزوار بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الإسعافية والطبية وتطبيق الضغطات الصدرية على دمى التدريب لكافة الأعمار.

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16:34ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.