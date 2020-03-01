السعودية اليوم / باكستان تغلق حدودها مع أفغانستان لمنع انتشار فيروس كورونا



إسلام آباد 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

قررت باكستان إغلاق حدودها مع أفغانستان لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المنطقة.

وأوضحت وزارة الداخلية الباكستانية اليوم أن معبر "تشمن" الحدودي بين باكستان وأفغانستان سيغلق لمدة 7 أيام بدءًا من يوم غد الاثنين، لمنع انتشار الفيروس على جانبي الحدود، مؤكدة أن هذا الإجراء يصب في صالح شعبي البلدين.

وأضافت في بيان صحفي أنه خلال فترة إغلاق الحدود سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الحفاظ على صحة المواطنين في البلدين المتجاورين.

وكانت باكستان قد أغلقت حدودها مع إيران بشكل كامل الأسبوع الماضي، غير أنها سمحت بعودة مواطنيها المتواجدين في إيران.

وبينت مصادر حكومية باكستانية أن حوالي 510 باكستانيين قد عادوا من إيران عبر معبر "تفتان" الحدودي، وتم إخضاعهم للحجر الصحي وفقًا للإجراءات المتبعة للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا قبل السماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم.

وكانت باكستان، أعلنت أمس السبت عن اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 4 أشخاص.

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16:12ت م

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