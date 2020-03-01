السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي مدير مركز العمليات المشترك الإماراتي



عمّان 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم ، مدير مركز العمليات المشترك الإماراتي اللواء الركن الطيار عبدالله النيادي، الذي يزور الأردن حالياً.

وجرى خلال اللقاء ، بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.

// انتهى //

16:11ت م

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