السعودية اليوم / محافظ محايل المكلف يطلق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة



محايل 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

أطلق محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, بحضور مدير مركز الدفاع المدني بالمحافظة العقيد أحمد بن إبراهيم الرفيدي وعدد من مديري الإدارات الحكومية , فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له تحت شعار "السلامة أولاً" الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة.

وشاهد " الفلقي" آليات الدفاع المدني, مستمعا لشرح موجز عن الآليات والمعدات الفنية في مجال الإنقاذ والإسعاف واللوحات التوعوية والجهات المشاركة في الاحتفال.

// إنتهى //

16:09ت م

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