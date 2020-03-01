السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 بالأحساء



الأحساء 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

دشن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني "2020" تحت شعار "السلامة أولاً"، بحضور عدد من مديري الأجهزة الأمنية والإدارات الحكومية بالمحافظة، وذلك بفندق مكان بالأحساء.

كما يصاحب الفعاليات إقامة معرض تنفذه الإدارة العامة للدفاع المدني في لولو مول الأحساء ، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية و الأهلية ، حيث خصصت الفترة الصباحية للزيارات الطلابية وفي الفترة المسائية لعموم الزوار للمعرض المصاحب التوعوي والتعليمي والذي خصص لوسائل السلامة،

بدوره، أكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الأحساء العقيد الدكتور دهام بن هجرس الجبلي، أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تهدف للتذكير بأهمية الجهود التي يقوم بها رجال الدفاع المدني بحمايه الارواح والمكتسبات الوطنية وتعرضهم للمخاطر اثناء أداء أعمالهم وياتي شعار هذا العام " السلامة أولًا " ترسيخاً لمفهوم السلامة لدى أفراد المجتمع حتى يكون اتباعها من السلوكيات المحببة في الأسرة وتعتبر متطلبات السلامة العامة من الوسائل المهمة في تحقيق الحفاظ على النفس والمال التي وردت في الشريعة الإسلامية ضمن الضروريات الخمس.

وبين أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالاحساء تحرص على نشر رسالتها التوعوية والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية في رفع مستوى الوعي الوقائي بين المواطنين والمقيمين بالمحافظة ممن له الاثر الايجابي في التقليل من الحوادث اليومية، وقد خصصت إدارة الدفاع المدني معرضاً بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية في لولو مول الأحساء ، ليتمكن الطلاب والطالبات من حضور للمعرض للتعرف على وسائل السلامة وكيفية استعمالها للحفاظ على سلامتهم من المخاطر وذلك في الفترة الصباحية والفترة المسائية للعوائل متمنين الجميع السلامة ولمدة أربعة أيام ابتداء من اليوم الأحد .

ونوه الجبلي إلى أن جهاز الدفاع المدني يحظى دوماً بالدعم والاهتمام اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – حتى اصبح يضاهي الدول المتقدمة في هذا المجال بجوانب عدة ومنها توفير المعدات والآليات والاجهزة الفنية المتقدمة وكذلك تخصيص الخطط التدريبية للسواعد البشرية في افضل الاكاديميات المتخصصة بعلوم الحرائق والسلامة.

وعبر العقيد الجبلي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء لرعايته فعاليات الدفاع المدني وما يحظى به هذا الجهاز في المحافظة من دعم ومساند من سموه ويعد حافزاً لبذل المزيد من الجهود لخدمة المجتمع بالمحافظة.

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16:02ت م

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