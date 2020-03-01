شكرا لقرائتكم خبر عن العسيري.. مديراً لبرنامج مشروعات والان نبدء بالتفاصيل
وفي هذه المناسبة، عبّر العسيري عن اعتزازه بهذه الثقة لقيادة البرنامج خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى الدور الحيوي والمهمة الوطنية المناطة بالبرنامج الذي خطى خطواتٍ مُتقدمة في قيادة تحول شامل في مجال إدارة مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة في المملكة.
وأكّد العسيري على مواصلة التقدم في بناء الشراكات مع الجهات العامة وبناء القدرات البشرية داخل وخارج البرنامج لتحقيق الطموحات التي رسمتها القيادة ويتطلع إليها المواطنون وتليق بمكانة المملكة بوصفها واحدة من أكبر الدول في الاقتصاد العالمي.
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