شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مستشفى لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

- تخصيص 8000 سرير للعناية المركزة منها 2200 لحالات العزل

- فحص المسافرين القادمين من الدول المسجل بها إصابات

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن القطاعات الصحية بالمملكة خصصصت نحو 25 مستشفى للتعامل مع حالات الاصابة بفايروس كورونا الجديد .

واضاف خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن مستجدات فيروس كورونا المستجد ، أنه تم تخصيص 8000 سرير للعناية المركزة ، منها 2200 سرير مخصصة لحالات العزل .

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ونوه الى أنه يتم على مدار الساعة مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ، و الوضع العالمي

وتتولى الصحة متابعة كافة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد COVID-19 والتنسيق بين الجهات المعنية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية لمنع وفادته بإذن الله وذلك من خلال فحص المسافرين القادمين من الدول المسجل بها إصابات عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني وكذلك تطبيق المديرية العامة للجوازات لآلية الإفصاح وتجهيز وزارة الصحة لمراكز المراقبة الصحية وتأمين أجهزة الفحص والكاميرات الحرارية كما تقوم الصحة بالتأكد من جاهزية كافة المرافق الصحية للتعامل مع الفيروس ومتابعة الجهود التوعوية لكافة القطاعات ذات العلاقة وزارة التعليم وما تنفذه من أنشطة وحملات توعوية عن الفيروس في المدارس والجامعات.

كما تقوم وزارة الحج والعمرة بمراجعة طلبات تأشيرات الزيارة بغرض العمرة وتنفيذ التعليمات التي تصدر بشأنها، إضافة إلى تأكيد الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة بمتابعة المعتمرين الموجودين حاليا في المملكة وتقديم كافة التسهيلات لهم.

ولفت العبدالعالي انه يتم فحص العينات للحالات المشتبه بها في المختبر الوطني في مركز القيادة والتحكم .