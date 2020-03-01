شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع المدير العام لمنظمة الهجرة والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على هامش مشاركته في منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة انطونيو فيتورينو. وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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