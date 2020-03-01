شكرا لقرائتكم خبر عن وقف تصدير جميع مستلزمات الوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة ، والمتضمنة إيقاف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات، وتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وللحفاظ على الصحة العامة.
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