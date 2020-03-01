شكرا لقرائتكم خبر عن وقف تصدير جميع مستلزمات الوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قررت الجمارك السعودية ‬ وقف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض "كورونا" وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وذلك وفقاً للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة والتي تشمل "الألبسة الوقائية، الاقنعة الطبية، البدل الطبية المغلفة للجسم ، النظارات الطبية الوقائية، الاقنعة الطبية للوجه" سواء بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد. ويأتي ذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة ، والمتضمنة إيقاف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات، وتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وللحفاظ على الصحة العامة.

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