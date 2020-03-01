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نايف حمدان يتصدر الترند بقصة طريفة
متابعات الخليج 365 - الرياض
صعد وسم نايف حمدان إلى الترند السعودي على تويتر خلال الساعات القليلة الماضية بعدما بث قصة جديدة عبر سناب شات.
أحدث قصص نايف حمدان
وروى نايف حمدان عبر سنابه إحدى القصص القديمة عن عمران بن شاهين و “الشاشي”، وتفاعل المغردون مع القصة داخل الهاشتاق.
من هو نايف حمدان؟
نايف حمدان هو أحد مشاهير السناب، ويتميز بقدرته على إلقاء القصص المثيرة والشيقة، والتي تحظى بإعجاب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويمتاز حمدان بحس دعابة يظهر بوضوح من خلال إلقائه القصص بأسلوب كوميدي، ما يجعل الجمهور يتفاعل مع قصصه بطريقة مشجعة.
قصص نايف حمدان
واعتاد الشاب نايف حمدان نشر قصصه عبر حسابه على سناب شات، والتي تلقى إعجاب الجمهور، خاصة وأنه يلقيها بطريقة مشوقة وساخرة.
ويزخر موقع تويتر بقصص يرويها نايف حمدان منها قصة الكرخي والتاجر الخراساني وقصة أمير غرناطة والراهبة وكذلك قصة جارية البغدادي.
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