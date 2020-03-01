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شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق عند 32.65 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سهم أرامكو يغلق عند 32.65 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنهى سهم أرامكو تعاملات اليوم الأحد عند 32.65 ريال متراجعًا حوالي 0.70 أي ما يعادل 2.10% من قيمته.
وكان آخر إغلاق سابق عند 33.35 يوم الخميس الماضي فيما تم الافتتاح اليوم عند 32.90 ريال.
وبلغ السعر الأعلى اليوم 32.90 فيما وصل السعر الأدنى إلى 32.35 ريال.
وبلغ عدد الصفقات 12,086 صفقة، فيما كان متوسط كمية الصفقة 1,090 سهمًا.
وبلغت الكمية المتداولة 13,171,749 بقيمة 429,126,591.20 ريالًا.
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