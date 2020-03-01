شكرا لقرائتكم فقع طريف يصل 500 ريال للكيلو والإقبال يتزايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-01 فقع طريف يصل 500 ريال للكيلو والإقبال يتزايد الزبيدي والكمأة أشهر الأنواع متابعات الخليج 365 - واس يشهد سوق الفقع في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام إقبالاً من المشترين إذ تميز المعروض بتعدد الأنواع أشهرها الزبيدي والكمأة.

ويرد للسوق الذي خصصته بلدية المحافظة أنواع “الفقع” التي تجمع من المناطق البرية القريبة من طريف ويتراوح سعر الكيلو جرام بين 200 ـ 500 ريال حسب الحجم والنوع. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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