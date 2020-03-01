الأرصاد تحذر من غبار على الرياض و3 مناطق غدًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية غدًا، على مناطق الرياض، الشرقية، نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة عسير.

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كما يتوقع بمشيئة الله تعالى تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال وشمال غرب المملكة.

وأشارت الأرصاد إلى حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر سوف تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة.