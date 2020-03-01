السعودية | وزارة الحج: مغادرة 106 آلاف معتمر منذ وقف التأشيرات

شكرا لقرائتكم وزارة الحج: مغادرة 106 آلاف معتمر منذ وقف التأشيرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت وزارة الحج في السعودية الhحد خلال مؤتمر صحفي للجنة متابعة كورونا في المملكة أنه تم وقف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة. وأوضحت أنها وضعت خطة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة.

كما أوضحت أنه تم حصر وجود 469 ألف معتمر وزائر وقت إصدار قرار وقف التأشيرات، مضيفة أن 106 آلاف من المعتمرين غادروا، منذ صدرو قرار وقف التأشيرات.

إلى ذلك، أشارت إلى أنه تم انجاز المسار الالكتروني لمعتمري دول مجلس التعاون في كافة المنافذ.