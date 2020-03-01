شكرا لقرائتكم وزارة الحج: مغادرة 106 آلاف معتمر منذ وقف التأشيرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت وزارة الحج في السعودية الhحد خلال مؤتمر صحفي للجنة متابعة كورونا في المملكة أنه تم وقف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة. وأوضحت أنها وضعت خطة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة.
كما أوضحت أنه تم حصر وجود 469 ألف معتمر وزائر وقت إصدار قرار وقف التأشيرات، مضيفة أن 106 آلاف من المعتمرين غادروا، منذ صدرو قرار وقف التأشيرات.
إلى ذلك، أشارت إلى أنه تم انجاز المسار الالكتروني لمعتمري دول مجلس التعاون في كافة المنافذ.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزارة الحج: مغادرة 106 آلاف معتمر منذ وقف التأشيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.