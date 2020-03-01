، إيران تعترف بمقتل 21 عنصراً من ميليشياتها في الضربات التركية على إدلب ،

محمد بن مسعود - الدمام - شيعت عدداً منهم في معقل "كورونا"

اعترف التلفزيون الإيراني بمقتل 21 عنصراً من ميليشياتها في سوريا، في الضربات التي نفذها الجيش التركي في إدلب بشمال غرب سوريا، حسبما نقل تلفزيون "آر تي" الروسي اليوم (الأحد).

وأوضح التلفزيون الايراني، أن القتلى ينتمون إلى ميليشيا "فاطميون" و"زينبيون"، وأنهم قتلوا في إدلب أمس الأول.

وأضاف أنه جرى تشييع 12 من القتلى اليوم في مدينة قم التي تعد معقل تفشي فيروس كورونا في إيران.إيران الضربات التركية إدلب