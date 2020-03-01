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اعترف التلفزيون الإيراني بمقتل 21 عنصراً من ميليشياتها في سوريا، في الضربات التي نفذها الجيش التركي في إدلب بشمال غرب سوريا، حسبما نقل تلفزيون "آر تي" الروسي اليوم (الأحد).
وأوضح التلفزيون الايراني، أن القتلى ينتمون إلى ميليشيا "فاطميون" و"زينبيون"، وأنهم قتلوا في إدلب أمس الأول.
وأضاف أنه جرى تشييع 12 من القتلى اليوم في مدينة قم التي تعد معقل تفشي فيروس كورونا في إيران.إيران الضربات التركية إدلب
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 03:17 PM
شيعت عدداً منهم في معقل "كورونا"
اعترف التلفزيون الإيراني بمقتل 21 عنصراً من ميليشياتها في سوريا، في الضربات التي نفذها الجيش التركي في إدلب بشمال غرب سوريا، حسبما نقل تلفزيون "آر تي" الروسي اليوم (الأحد).
وأوضح التلفزيون الايراني، أن القتلى ينتمون إلى ميليشيا "فاطميون" و"زينبيون"، وأنهم قتلوا في إدلب أمس الأول.
وأضاف أنه جرى تشييع 12 من القتلى اليوم في مدينة قم التي تعد معقل تفشي فيروس كورونا في إيران.
، إيران تعترف بمقتل 21 عنصراً من ميليشياتها في الضربات التركية على إدلب ،
المصدر : الخليج 365
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