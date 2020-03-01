محمد بن مسعود - الدمام - 01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 02:55 PM قالت: بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين "الجمارك" تعلن وقف تصدير جميع التجهيزات المستخدمة للكشف عن "كورونا" "الجمارك" تعلن وقف تصدير جميع التجهيزات المستخدمة للكشف عن "كورونا" أعلنت #الجمارك_السعودية وقف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض "كورونا"؛ وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين. الكلمات المفتاحية ، "الجمارك" تعلن وقف تصدير جميع التجهيزات المستخدمة للكشف عن "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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