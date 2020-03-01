- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعربت الجامعة الأشرفية في لاهور بدولة باكستان عن تأييدها التام لما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين من قرار التعليق مؤقتاً لتأشيرة العمرة والزيارة، والتأشيرة السياحية، مبينة أنه قرار وقائي حكيم؛ نظراً لحماية البيئة السعودية من انتشار فيروس "كورونا".
وقال رئيس الجامعة عضو مجلس الفكر الإسلامي لحكومة باكستان الشيخ حافظ فضل الرحيم، في بيان صادر عن الجامعة: "إن موقف المملكة العربية السعودية هذا يتطابق مع توجيهات القرآن والسنة، مؤيداً كل ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من إجراءات احترازية ووقائية لازمة لسلامة المسلمين، وإن هذه الإجراءات تحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد الذي بدأ ينتشر في العالم أجمع بسرعة خطيرة، يهدد صحة الملايين من البشر، وحفاظاً على سلامة حياة المواطنين والوافدين الذين يعيشون في أمن وسلام تحت ظلال الشريعة الإسلامية الغراء في المملكة.الجامعة الأشرفية لاهور قرار التعليق المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 02:49 PM
قالت: قرار وقائي حكيم نظراً لحماية البيئة السعودية من انتشار فيروس "كورونا"
أعربت الجامعة الأشرفية في لاهور بدولة باكستان عن تأييدها التام لما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين من قرار التعليق مؤقتاً لتأشيرة العمرة والزيارة، والتأشيرة السياحية، مبينة أنه قرار وقائي حكيم؛ نظراً لحماية البيئة السعودية من انتشار فيروس "كورونا".
وقال رئيس الجامعة عضو مجلس الفكر الإسلامي لحكومة باكستان الشيخ حافظ فضل الرحيم، في بيان صادر عن الجامعة: "إن موقف المملكة العربية السعودية هذا يتطابق مع توجيهات القرآن والسنة، مؤيداً كل ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من إجراءات احترازية ووقائية لازمة لسلامة المسلمين، وإن هذه الإجراءات تحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد الذي بدأ ينتشر في العالم أجمع بسرعة خطيرة، يهدد صحة الملايين من البشر، وحفاظاً على سلامة حياة المواطنين والوافدين الذين يعيشون في أمن وسلام تحت ظلال الشريعة الإسلامية الغراء في المملكة.
، الجامعة الأشرفية الباكستانية تؤيد قرار التعليق المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة الأشرفية الباكستانية تؤيد قرار التعليق المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.