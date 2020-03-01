، جولات مسائية تغلق  94  محلاً مخالفاً للاشتراطات في جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفذتها بلدية مليساء للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة

أغلقت بلدية مليساء جدة 94 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية ورصدت 102 مخالفة.

وتفصيلا، أدت الزيارات المسائية لمراقبي بلدية مليساء إلى إغلاق ١٨ محلاً تجارياً وأشعرت ٤٥ محلاً آخر, كما تم مصادرة وإتلاف 95 كيلو جراماً من المواد الغذائية وذلك في منطقة الحراج.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس راضي الصحفي, بأن قسم المباني والتعديات في البلدية قام كذلك برصد ٤٦ موقعاً مخالفاً جرى تصحيح ٢٣ منها، وذلك عبر 202 جولة ميدانية تفتيشية على الأسواق والمحال الغذائية والمطاعم، وذلك من خلال الفرق الرقابية التي شكلتها البلدية لهذا الغرض.

مشيراً أن البلدية كثفت من نشاطها الرقابي للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة وتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوب توفرها في الأسواق والمحال التجارية بالنطاق, مبيناً أنه جرى الوقوف على 202 موقع رصد خلالها 102 مخالفة, وتم إغلاق 76 محلاً, فيما استوفت 24 أخرى للشروط.

بلدية مليساء جدة للاشتراطات الصحية