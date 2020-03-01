شكرا لقرائتكم خبر عن إذا ظهرت هذه العلامات في جسمك فأنت مصاب بفيروس كورونا (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشهد العالم حاليا واحدا من أسوأ الفيروسات القاتلة، إذ يستمر فيروس كورونا المستجد والذي يعرف حاليا باسم "كوفيد 19"، في حصد الأرواح بعدما تسبب في وفاة أكثر من 2000 شخص في جميع أنحاء العالم وإصابة أكثر من 80 ألف أخرين، الأمر الذي دفع منطمة الصحة العالمية لإطلاق تحذيرات مستمرة بشأن طرق الوقاية وإعلانها حالة الطوارئ الدولية بسبب انتشار المرض السريع وتغيير وصفه من وباء إلى جائحة.

وتتشابه أعراض فيروس كورونا المستجد مع أعراض الإنفلونزا، إذ يشعر المريض بارتفاع درجة الحرارة والشعور بضيق في التنفس مع نوبة من السعال، إلا أن هناك فرق بين الاثنين.

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وفيما يلي الفرق بين أعراض فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا، ومتى يجب الذهاب إلى الطبيب، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

الإنفلونزا هي عدوى فيروسية، وتكون أعراضها أكثر حدة وتستمر لفترة طويلة، وتؤثر على الجسم بأكمله، فيشعر المريض بألم في الجسم، وقشعريرة ورعشة.

أعراض الإنفلونزا

السعال

التهاب الحلق

التعب وألم الجسم

القشعريرة والرعشة المستمرة

سيلان واحتقان الأنف

الصداع ارتفاع درجة الحرارة

وتتطور أعراض الإنفلونزا بشكل تدريجي، وعند استمرارها لمدة 4 أيام، ينبغي زيارة الطبيب.

أعراض فيروس كورونا

الحمى والسعال

ضيق التنفس

آلام العضلات والتعب

وقد تشمل الحالات الوخيمة الفشل التنفسي الذي يتطلب التنفس الاصطناعي والدعم في وحدة للعناية المركزة، فيما يعرف باسم "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية".

والفارق بين الاثنين، أن كورونا لا يشمل الإصابة بالتهاب الحلق وتتطور أعراضه بسرعة كبيرة، بينما قد يصاب المريض بنزلة برد، تتسبب في التهاب الحلق واحتقانه.

وأوضحت هيئة الصحة البريطانية، أن الأعراض إذا استمرت لمدة 14 يوما، وهي فترة حضانة فيروس كورونا، ينبغي عدم الاحتكاك بالمريض أو الاقتراب منه على الإطلاق.