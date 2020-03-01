شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تمنع تبادل ‘‘القبلات‘‘ على اراضيها.. والسبب صادم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت المملكة الأردنية الهاشمية منع تبادل القبلات والاكتفاء بالمصافحة داخل مدن واراضي المملكة، خوفا من كورونا.

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المملكة تمنع تبادل ‘‘القبلات‘‘ على اراضيها.. والسبب صادم!

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وحث مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى من البرلمان)، الأحد، المواطنين على الاكتفاء بالمصافحة وعدم التقبيل؛ خشية من الإصابوة فيروس "كورونا".

ودعا في بيان بالإجماع إلى التوقف التقبيل كإجراء احترازي خشية تفشي الفيروس.

وأكد نائب رئيس المجلس نصار القيسي، خلو المملكة من "كورونا" داعيًا إلى الالتزام بالخطوة التي تبناها المجلس، وفق وكالة "الأناضول".

واتخذ الأردن كغيره من دول العالم، العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، حيث قرر منع دخول غير الأردنيين إلى أراضي المملكة، القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية، وعلق رحلاته إلى إيطاليا.

واقترب عدد وفيات فيروس "كورونا" المستجد، التي انتشر في أكثر من 60 دولة، من حاجز الـ3 آلاف، حتى صباح الأحد، فيما باتت أعداد المصابين على أعتاب الـ87 ألفا.

ووفقا لمعلومات أحصتها الأناضول استنادا إلى إعلانات رسمية، ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى ألفين و980 شخصا حول العالم.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.‎

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.