شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون يدخلون مديرية الحزم عاصمة محافظة ‘‘الجوف‘‘ بعد خذلان التحالف والشرعية للجيش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر متطابقة أن مسلحي الحوثي تمكنوا من السيطرة الكاملة على مديرية الغيل، ومدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، شمالي اليمن.

قالت المصادر إن مسلحي الحوثي دخلو مدينة الحزم عاصمة الجوف، بعد انسحاب القوات الحكومية منها.

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وفي وقت سابق السبت، أقر الجيش بدخول الحوثيين مركز مديرية الغيل وقال إن قوات المنطقة العسكرية السادسة، فرضت حصارا على عدد من مسلحي جماعة الحوثي المتمردة، في مركز مديرية الغيل بمحافظة الجوف، وفق ما نقل موقع الجيش “26 سبتمبر”.

وأضاف الجيش أن تلك الخلايا التخريبية حاولت الاعتداء على نقاط عسكرية وأمنية، والقيام بأعمال فوضوية للإخلال بالأمن داخل المجمع التابع للمديرية.

ومنذ أسابيع تشهد الجوف معارك طاحنة جراء هجوم كبير للحوثيين، انتهى بدخول مسلحي الجماعة إلى مركز مديرية الغيل غربي المحافظة الحدودية مع السعودية.