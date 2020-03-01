«التأمين العربية» تفوز بعقد جديد وتتوقع أثرًا إيجابيًا

أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية اختيارها من قبل مجموعة شركات الجميح لتقديم خدمات التأمين الشامل على المركبات.
وقالت الشركة، في بيان لها على «تداول» اليوم الأحد، إن العقد يتضمن تقديم خدمات التأمين الشامل للمركبات، ولمدة سنة ميلادية واحدة اعتبارًا من 1 مارس 2020.
وأضافت «التأمين العربية»، أن قيمة العقد تزيد عن 5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة، وفقًا للقوائم المالية لسنة 2018.
وتوقعت الشركة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2020.
وتسلمت الشركة، مطلع عام 2020، موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين في السعودية لمدة 3 سنوات.
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