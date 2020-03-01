بالصور.. مدني الداير يدشن فعاليات «السلامة أولًا»

دشّنت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الداير، اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار «السلامة اولًا».

جاء تدشين الفعاليات عبر تنظيم معرض توعويّ، وتوزيع مطويات وهدايا إرشادية على الطرق؛ بهدف رفع الوعي بشأن السلامة وأهميتها في الجوانب والسلوكيات كافة.

واستقبل المعرض الذي تضمن لوحات تعريفية عن الدفاع المدني، عددًا من الزوار وطلاب المدارس وطلاب الروضة الأولى في الداير، فضلًا عن استعراض آليات ومعدات الدفاع المدني وتواجد المختصين للرد على استفسارات الزائرين.

واحتوى المعرض، أيضًا على اللوحات التوعوية والمطويات والبرشورات التعريفية بأعمال الدفاع المدني، فضلًا عن توزيع منشورات توعوية على المواطنين في شوارع المحافظة، بمتابعة مدير إدارة الدفاع المدني بالداير النقيب مالك بن يحيى المالكي.

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