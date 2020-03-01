بالفيديو.. الزعّاق يحدد موعد ارتداء الملابس الصيفية وتشغيل التكييف

حدّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، الفترة المقررة لارتداء الملابس الصيفية وتشغيل أجهزة التكييف.

وقال «الزعاق»، عبر «تويتر»، بقي أسبوعان ويتساوى الليل مع النهار وخلالهما يبدأ الشباب ارتداء الملابس الصيفية بالتدريج، يبدأ الإحساس بضرورة استخدام وسائل التبريد من مراوح وفتح نوافذ.

وتابع «الزعاق»، أما تشغيل التكييف رسميًّا بعد 3 أسابيع.

واستكمل «الزعاق» تشرق الشمس بعد أسبوعين على القطب الشمالي ولن تغرب إلا بعد 6 أشهر، وذلك بسبب صيف نهاري.

وحول الأجواء المتوقعة في شهر رمضان الكريم قال الزعاق، سيكون أول الشهر صيفًا نهاريًّا، وآخر رمضان أجواء صيف نهارًا وليلًا، أما الشهر الكريم من المتوقع أن يلمس آخر شتاء في العام 1445هـ، بينما يتزامن كاملًا مع الشتاء خلال العام 1448هـ.

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وتابع «الزعاق»، بقي يومان ويدخل علينا الموسم الأخير لمواسم العقارب (تشمل مواسم السم والدجم والدسم على الترتيب)، وسميت بذلك لأن بردها يلسع كلسع العقرب على حين غفلة.

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